Infortuno Walker: il Milan spera di riaverlo per le ultime gare dalla stagione. A sostituirlo potrebbe essere Terracciano

Nella serata di ieri, il Milan ha comunicato l'infortunio al gomito di Kyle Walker: "AC Milan comunica che in data odierna Kyle Walker si è procurato una frattura del gomito destro. Per ottenere una guarigione migliore ed ottimizzare i tempi di recupero, oggi il giocatore è stato sottoposto a Milano ad intervento di osteosintesi dell'olecrano. L'operazione è perfettamente riuscita. Kyle inizierà da subito la riabilitazione".

Secondo quanto riferisce Sky, non sono ancora noti i tempi di recupero, ma la speranza in casa rossonera è di riavere Walker a disposizione per le ultime partite di questa stagione. A sostituirlo in campo nelle prossime sfide potrebbe essere sostituito da Filippo Terracciano visto che sono state già fatte delle prove tattiche in questo senso.