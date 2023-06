Inter, bloccata la cessione di Brozovic: l'Al Nassr ora offre 15 milioni. E il giocatore ha chiesto una buonuscita ai nerazzurri

Fonte: tuttomercatoweb.com

Continuano i colpi di scena nella trattativa tra Inter e Al Nassr: Marcelo Brozovic ha chiesto una buonuscita al club nerazzurro per la cessione, stando a quanto rivela la redazione di Sky. Oltre a questo resta da capire quali siano i margini per ricucire tra i club, visto che dopo l'accordo a 23 milioni, il club saudita ha cambiato le carte in tavola (ora offre 13 milioni più due di bonus) e al momento la trattativa è bloccata.