Inter, l'infortunato Brozovic è seguito da un preparatore del Milan

Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista croato dell'Inter Marcelo Brozovic, che sta cercando di recuperare da un infortunio sin da dopo il termine dei Mondiali, sarebbe seguito da vicino da Andreja Milutinovic, preparatore serbo a cui si affidano moltissimi calciatori soprattutto dell'area balcanica come Vlahovic, Kovacic, Milenkovic, Lukic ma anche Gigi Buffon. La particolarità è che nelle ultime settimane Milutinovic era stato indicato, secondo una indiscrezione di Repubblica, come nuovo "head of performance" del Milan. Non ci sono mai state conferme in merito.