Inter, Mkhitaryan punta a rientrare per il derby del 3 settembre

Come riportato dai colleghi di TMW, arrivano novità per quanto riguarda le condizioni di Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista dell'Inter è tornato oggi a lavorare in campo anche se sempre a parte rispetto al resto del gruppo. Il recupero dell'armeno dall'infortunio ai flessori della coscia sinistra procede spedito, ma resta difficile una sua convocazione per la partita del 30 agosto contro la Cremonese. L'obiettivo di Simone Inzaghi è quello di riaverlo per il derby contro il Milan del 3 settembre.