Intervallo al Roazhon Park: tutte le statistiche del primo tempo. Il Rennes tira di più

Intervallo in corso al Roazhon Park di Rennes. Una prima frazione di gioco molto confusa che ha visto i padroni di casa andare subito in vantaggio, riscaldando l'ambiente, salvo venire ripresi a metà tempo dal gol di Jovic, il primo in Europa con la maglia rossonera. Di seguito alcune delle statistiche più importanti del primo tempo. Il Rennes ha tirato molto di più: ben 12 tiri contro 4, di questi 4 in porta per i francesi e solo 2 per i rossoneri. In questo senso è interessante notare come la squadra di Stephan sia arrivata alla conclusione in area avversaria ben 8 volte, contro le sole tre del Diavolo. Non a caso le parate di Maignan sono state 3, quelle di Mandanda solo una. Ad ogni modo il possesso palla propende dalla parte del Milan: 45-55%.

