Intervallo, Milan-V.Entella 1-1: Pulisic in gol, sbavatura di Fofana

È terminato il primo tempo dell'amichevole tra Milan e Virtus Entella che si sta disputando questa mattina al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno e che serve ai giocatori milanisti rimasti a Milanello di mettere un po' di minuti nelle gambe, specialmente quelli che sono appena rientrati dall'infortunio. I primi 45 minuti si sono conclusi con il punteggio dell'1-1. Vantaggio immediato, al nono minuto, per il Diavolo che segna con Christian Pulisic, capitano di giornata e imbeccato da Magrassi.

Al 34° minuto arriva il pareggio ligure con la rete di Ankeye che sfrutta una brutta sbavatura di Youssouf Fofana in uscita palla. Partita che, come prevedibile, non ha mantenuto dei ritmi troppo elevati con il Milan che ha cercato sempre di fare la gara. Nella ripresa ci si aspetta la classica girandola di cambi: in campo nel primo tempo, oltre a Pulisic e Fofana, anche Ardon Jashari, Pervis Estupinan e Ruben Loftus-Cheek. Assente, oltre a Rabiot e Gimenez, anche Fikayo Tomori.