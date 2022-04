Inzaghi: "Il Milan? Non penso a quello che faranno le altre"

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 30 APR - "In questo momento non penso a quello che faranno le altre, penso all'Udinese. Ora siamo ad inseguire ma noi dobbiamo focalizzarci sulla nostre gare e dove possiamo incidere senza guardare gli altri campi. Questo campionato riserva sorprese ogni domenica". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Udinese. "L'Udinese ad aprile come media punti è dietro solo all'Inter, dovremo fare molta attenzione alla nostra gara. Tutte le gare vanno temute, sono tutte difficili, non farei troppi conti tra chi incontrare". (ANSA).