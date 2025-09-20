Iori sul Milan: "È stato costruito facendo molta confusione sul mercato"

Nel corso dell'appuntamento con il podcast 'Tutti in the box', il telecronista di DAZN Alessandro Iori ha parlato del Milan e del modo in cui la formazione rossonera è stata costruita nel corso del frenetico e complicato calciomercato estivo:

"È stato costruito facendo molta confusione sul mercato, e quella citazione di Tare sullo scambio Gimenez-Dovbyk è uno degli episodi che hanno alimentato la confusione del mercato del Milan di quest'estate. Ma adesso che il mercato è chiuso, vai a vedere la rosa, c'è del materiale su cui lavorare, secondo me molto interessante, e tutto sommato le caselle con l'arrivo di Rabiot si sono riempite nella maniera giusta per esaltare le qualità tecniche di Modric. Tutta la costruzione attorno mi sembra fatta un po' per caso, un po' per scelta, in modo da garantire a Modric delle sentinelle fisiche in grado di lasciarlo libero di creare".