Italdonne, Bartoli: "Cresciute rispetto a 3 anni fa. Con la Francia sarà una grande sfida"

Il difensore dell’Italia Femminile, Elisa Bartoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi giorni dall’esordio all’Europeo contro la Francia del proprio ruolo e delle ambizioni della squadra azzurra: "A livello internazionale mi piace fare anche il centrale, mentre in campionato un po' meno. Ma dove mi mettono gioco, sono a disposizione della squadra, delle compagne e dello staff, l’importante è ottenere dei risultati positivi. In questi ultimi tre anni il nostro livello è cresciuto, ora cerchiamo di giocare più la palla dal basso, abbiamo più coraggio nel palleggio come fatto contro la Spagna in amichevole ed è un punto di partenza. Siamo cresciute anche a livello tattico e cercheremo di migliorare sempre di più. - conclude Bartoli parlando della Francia – Si tratta di una delle squadre più forti, non sarà facile e punteremo sui nostri punti di forza che sono la fase di non possesso e la difesa, poi proveremo a sorprenderle. Sarà una grande sfida".