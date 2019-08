Italia femminile, il nuovo corso ha inizio: con cinque novità rispetto alla Francia

Nella giornata di ieri, con le convocazioni diramate da Milena Bertolini, è iniziato il nuovo corso dell’Italia femminile che porterà all’Europeo del 2021. In vista delle sfide contro Israele e Georgia, entrambe in trasferta, la ct ha optato per ben cinque novità rispetto alla coppa del Mondo con un cambio quasi totale nel reparto dei portieri dove saranno Francesca Durante e Rachele Baldi ad affiancare la titolare Giuliani in luogo di Chiara Marchitelli e Rosalia Pipitone (quest’ultima ha annunciato l’addio all’azzurro). In difesa assente a sorpresa la bianconera Lisa Boattin sostituita dalla giovane Martina Lenzini, anch’ella della Juventus anche se in forza al Sassuolo attualmente.

Le assenze che saltano maggiormente agli occhi sono però a centrocampo e in attacco dove non figurano fra le convocate le viola Alice Parisi e Ilaria Mauro. Al loro posto largo alla gioventù con le classe ‘99 Agnese Bonfantini e Arianna Caruso, calciatrici molto duttili che possono agire sia come esterne offensive a centrocampo sia come seconde punte al fianco di un centravanti.

Cinque novità, con la più matura che è una classe ‘94, che vantano già una sostanziosa esperienza con le rappresentative giovanili (dall’Under 19 fino alla Nazionale Universitaria) e che hanno quella duttilità necessaria per permettere a Bertolini di variare i moduli – dal classico 4-4-2, fino al 4-3-3 passando per il 4-2-3-1 – sia dal primo minuto sia a gara in corso. Il tutto in attesa di capire chi sarà a sostituire l’infortunata Bonansea. E chissà che la ct non decida di rinnovare ancora la rosa con la chiamata di un altro volto nuovo proveniente dalle Nazionali minori.