Italia femminile, oggi la sfida alla Svizzera per il pass mondiale. Le aperture dei quotidiani

Questo pomeriggio l’Italia scenderà in campo a Palermo per la sfida contro la Svizzera. Una gara importantissima, anche se non decisiva visto che ci saranno poi altre 5 gare, contro una squadra che al momento è a pari punti con le azzurre. L'Italia di Milena Bertolini arriva al confronto diretto di Palermo in ambasce per infortuni (Cernoia, Galli e Guagni) e casi Covid con 4 giocatrici (Rosucci e Greggi dopo Bartoli e Caruso) costrette a tornare a casa. Si spera in una mano da parte del pubblico con oltre novemila biglietti già venduti.

Corriere dello Sport: “L’Italdonne chiama il tifo di Palermo”.

Gazzetta dello Sport: “Le azzurre in emergenza sfidano la Svizzera per il Primato. L’Italia è in testa a pari punti con le elvetiche. A Palermo distribuiti già 9300 biglietti. Arbitra la Frappart”.

Tuttosport: “Azzurre, c’è il rischio Svizzera. Oggi a Palermo (17:30) sfida alle elvetiche per il pass mondiale”.