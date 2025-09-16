Italia Femminile, tre amichevoli di lusso per le ragazze di Soncin: il programma

Prima il test con il Giappone, poi la tournée negli Stati Uniti per la doppia affascinante sfida con la Nazionale di casa nel quarantesimo anniversario della sua fondazione. Il 2025 delle Azzurre, reduci dall’entusiasmante cammino all’Europeo, si chiuderà con impegni probanti e dal grande fascino.

Questo il comunicato della FIGC a riguardo: "Venerdì 24 ottobre l’Italia tornerà dopo 28 anni a Como per il test con le nipponiche, a cui ne farà seguito un altro - sempre in casa - in via di definizione. Il mese successivo volerà invece in Florida dove venerdì 28 novembre a Orlando e lunedì 1° dicembre a Fort Lauderdale sono in programma i match con la selezione più titolata al mondo.

Tre amichevoli di lusso che precederanno l’inizio delle qualificazioni al Mondiale del 2027, al via il prossimo febbraio, e che testimoniano la grande crescita - in termini di considerazione, appeal e visibilità - del calcio femminile italiano. “Iniziamo il viaggio verso Brasile 2027 e continuiamo il nostro percorso di crescita contro avversarie di alto livello - il commento del Ct Andrea Soncin - abbiamo voluto fortemente giocare in Italia la partita di ottobre per permettere a tante persone di vivere da vicino la magia e la passione che la maglia azzurra può scatenare. L’invito da parte degli USA è una grande opportunità e motivo di orgoglio, certifica ulteriormente lo sviluppo che tutto il movimento sta avendo negli ultimi tempi. In queste partite vogliamo alzare il livello delle nostre prestazioni per salire nel ranking e prepararci al meglio in vista delle qualificazioni mondiali”.

Allo stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’ di Como, sede lo scorso maggio della finale di Coppa Italia vinta dalla Juventus contro la Roma davanti a oltre 7mila spettatori, andrà in scena l’ottavo confronto con il Giappone: i numeri sorridono alle Azzurre, che hanno sempre battuto le asiatiche ad eccezione del ko subito nell’ultima gara disputata nel 2015. Di segno opposto il bilancio con le statunitensi, che si sono aggiudicate 10 dei 16 match, ultimi quattro compresi. Tre dei quattro successi italiani sono invece arrivati nella seconda metà degli anni ’80: il primo fu centrato nell’agosto del 1985 a Jesolo, nei 90 minuti che segnarono il debutto internazionale degli USA, capaci da allora di conquistare quattro edizioni del Mondiale e cinque ori olimpici.

IL RITORNO NEGLI STATES PER I 40 ANNI DELLA NAZIONALE USA. Dai test con l’ottava forza del Ranking FIFA (l’Italia è dodicesima) al doppio impegno con la corazzata che occupa il secondo gradino del podio alle spalle della Spagna. La Nazionale Femminile si appresta a volare negli States per la settima volta nella sua storia: la prima risale al 1993, quando le Azzurre furono invitate a un torneo amichevole disputato a Columbus, in Ohio, l’ultima nel 2010 per il ritorno dei play-off di qualificazione al Mondiale dell’anno successivo, vinto poi dal Giappone, che nel suo palmares vanta anche due edizioni della Coppa d’Asia e un secondo posto alle Olimpiadi del 2012.

Il nuovo invito da parte della United States Soccer Federation certifica l’ottimo lavoro svolto dalla FIGC, dal Ct Andrea Soncin, dai club e dalle calciatrici azzurre, sempre più apprezzate anche oltreoceano, come dimostrato dai recenti arrivi nella National Women's Soccer League di Sofia Cantore e Lisa Boattin, le prime italiane a sbarcare nel massimo campionato a stelle e strisce. L’Italia farà dunque tappa in Florida per gli ultimi prestigiosi appuntamenti dell’anno. Si partirà il 28 novembre dall’Inter&Co Stadium di Orlando, il 1° dicembre il replay al Chase Stadium di Fort Lauderdale, casa dell’Inter Miami di Leo Messi che nel febbraio 2024 ospitò una delle due amichevoli della tournée americana della Nazionale maschile.