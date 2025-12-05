Italia, Gattuso da Washington: "Rispetto per tutti, paura di nessuno. Sappiamo che abbiamo una semifinale. Speriamo di farci trovare pronti"

L’Italia non è ancora sicura di partecipare, a marzo ci sarà il turno Play Off, ma il CT Gennaro Gattuso è a Washington per assistere dal vivo al sorteggio della Coppa del Mondo 2026 che si disputerà negli USA. Queste le sue parole:

"Nelle ultime due edizioni non siamo andati al Mondiale, sicuramente avremo grande pressione. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Sappiamo che abbiamo una semifinale, si gioca nei 90 minuti. Speriamo di farci trovare pronti. Staccare il pass a marzo sarà fondamentale per il nostro calcio, per il nostro sistema. Qualche anno fa era impensabile non vedere l'Italia in una fase finale di un Mondiale per due edizioni di fila. Abbiamo una grande responsabilità, dobbiamo fare di tutto per riuscire a giocare questo Mondiale".