Pedullà: "Le partite serie durano 90 minuti, Allegri il primo non contento"

Nella serata di Sportitalia, il giornalista Alfredo Pedullà ha espresso il suo parere sulla gara tra Lazio e Milan 1-0, che ha sancito l'eliminazione dei rossoneri dalla Coppa Italia.

Il commento di Pedullà: "Il Milan ha fatto una partita non seria nel primo tempo e infatti Allegri non era contento. Siccome le partite durano 90 minuti non posso pensare al secondo tempo ma al primo: era molto arrabbiato perché non cercavano tanto nè Saelemaekers nè Estupinan. Ma questo è normale perché Modric non le può giocare tutte, Jashari giocava la prima partita dall'inizio dopo un luno infortunio. L'assortimento tra Jashari e Ricci è tutto da verificare. In più Leao non era punta centrale ma era defilato. Le partite serie durano 90 minuti e il primo a non essere contento era Allegri".