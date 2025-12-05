Il commento del club a Lazio-Milan: "Il Milan non è riuscito a sfruttare la maggiore intensità della ripresa e la certezza Maignan"

vedi letture

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Lazio-Milan (1-0):

"Una serata amara all'Olimpico: negli Ottavi di Coppa Italia il Milan di Massimiliano Allegri cade 1-0 contro la Lazio di Maurizio Sarri ed è fuori dalla competizione. Decide nel finale una palla inattiva che premia i biancocelesti al termine di una gara bloccata per lunghi tratti. I rossoneri arrivavano proprio dalla sfida con la Lazio in Serie A terminata con un altro 1-0, quest'ultimo favorevole al Diavolo che ha provato a ripetersi anche a Roma senza però riuscire a sfruttare la maggiore intensità della ripresa e la certezza tra i pali che di nome fa Mike Maignan.

Il match racconta di un primo tempo avaro di chance giocato a ritmi pacati con tanto possesso palla e squadre poco pungenti, e di una ripresa più coraggiosa del Milan che alza ritmo e baricentro ma non trova il guizzo giusto. È la Lazio che colpisce su palla ferma e in un batter di ciglio chiude i conti. Maignan tiene a galla la squadra con due interventi di livello, Loftus-Cheek prova a far valere il fisico in area biancoceleste, ma non basta. Milan eliminato, e testa che ora deve andare a campionato e Supercoppa: prossimo impegno a Torino".