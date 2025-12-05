Serie A, le designazioni arbitrali per la 14ª giornata: La Penna per Napoli-Juve
Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 14ª giornata del Campionato di Serie A 2025/26 in programma da sabato 6 a lunedì 8 dicembre.
SASSUOLO – FIORENTINA Sabato 06/12 h. 15.00
PAIRETTO
BINDONI – SCARPA
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: MARINI
AVAR: FOURNEAU
INTER – COMO Sabato 06/12 h. 18.00
DI BELLO
IMPERIALE – BIANCHINI
IV: PICCININI
VAR: GARIGLIO
AVAR: GUIDA
H. VERONA – ATALANTA Sabato 06/12 h. 20.45
MARIANI
ROSSI L. – BIFFI
IV: COLLU
VAR: AURELIANO
AVAR: GHERSINI
CREMONESE – LECCE h. 12.30
MUCERA
COSTANZO – PASSERI
IV: MASSA
VAR: PRONTERA
AVAR: MARINI
CAGLIARI – ROMA h. 15.00
ZUFFERLI
TEGONI – FONTEMURATO
IV: DI MARCO
VAR: GUIDA
AVAR: PEZZUTO
LAZIO – BOLOGNA h. 18.00
FABBRI
PRETI – POLITI
IV: SACCHI J.L.
VAR: MAZZOLENI
AVAR: NASCA
NAPOLI – JUVENTUS h. 20.45
LA PENNA (foto)
PERETTI – COLAROSSI
IV: CREZZINI
VAR: ABISSO
AVAR: AURELIANO
PISA – PARMA Lunedì 08/12 h. 15.00
DOVERI
MONDIN – LUCIANI
IV: PERRI
VAR: CAMPLONE
AVAR: PEZZUTO
UDINESE – GENOA Lunedì 08/12 h. 18.00
MARESCA
ROSSI C. – CEOLIN
IV: GALIPO’
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARINELLI
TORINO – MILAN Lunedì 08/12 h. 20.45
CHIFFI
BACCINI – BERCIGLI
IV: TREMOLADA
VAR: GHERSINI
AVAR: ABISSO
