Dalmat sul futuro di Maignan: "Se fossi in lui andrei in un altro campionato"

Stephane Dalmat, intervistato da TWM ha parlato così di Mike Maignan: “Maignan per me è il miglior portiere al mondo e merita tanta fiducia. Il Milan dovrebbe fare di tutto per farlo rimanere ma se fossi in lui mi guarderei intorno e andrei in un altro campionato, tipo al Barcellona o al Bayern Monaco”.