Tebas: "In Spagna i club spendono ciò che possono. A differenza di Inghilterra, Italia e Francia"

Javier Tebas, presidente della Liga, alla Gazzetta dello Sport ha parlato della differenza di spese tra campionato spagnoli e gli altri top europei: "Ci sono ranking che analizzano il costo e l’impiego dei nuovi acquisti e i club della Liga mostrano grande efficienza.

Qui le squadre spendono ciò che possono spendere. In Inghilterra, Italia e e Francia c’è chi spende più di quanto guadagna e a medio termine lo paghi. Ci sono Paesi che creano inflazione nel mercato e nei salari.

La Liga continua a essere competitiva in Europa, e bisogna anche comparare i risultati con la sostenibilità economica dei club. In Inghilterra incassano molto più di noi e della Bundesliga, che necessità hanno di indebitarsi tanto? Stanno costruendo un modello d’industria sequestrato dal debito"