Mondiale 2026, oggi il sorteggio della fase a gironi

Giornata importante per il Mondiale 2026. Oggi infatti si terrà il sorteggio della fase a gironi della Coppa del Mondo presso l'iconico John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington, D.C. Il sorteggio dei Mondiali 2026 avrà inizio alle ore 18:00 italiane di venerdì 5 dicembre 2025.

Al momento del sorteggio saranno note 42 delle 48 squadre partecipanti. I restanti sei posti saranno determinati attraverso gli spareggi in programma nel marzo 2026, dove in ballo ci sarà anche l'Italia di Gennaro Gattuso.