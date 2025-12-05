Fiorentina, Gudmundsson pone fine alla sua vicenda processuale con un post social

(ANSA) - FIRENZE, 04 DIC - "Il caso è finalmente chiuso, sono passati 893 giorni da quando sono avvenuti i fatti, ero lì, ricordo tutto e so cosa è vero e corretto. Però so che ci sono persone che indipendentemente dalle sentenze non mi crederanno, io comunque so chi sono e per che cosa lotto, e l'opinione degli altri non mi spezzerà mai". Così Albert Gudmundsson ha voluto commentare per la prima volta, attraverso Instagram, la conclusione della vicenda processuale che lo ha visto coinvolto nel suo Paese, dal 2023, per presunta cattiva condotta sessuale. Proprio pochi giorni fa è stato respinto il ricorso contro la sua assoluzione anche se questo non sembra aver placato certe polemiche. "Sono felice di vedere la Corte Suprema confermare il risultato raggiunto in precedenza dal Tribunale distrettuale. E' una vittoria convincente - ha dichiarato Gudmundsson - Eppure, dopo essere stato in tutto questo tempo sotto la lente d'ingrandimento dei media quasi ogni giorno, sto ancora qui a parlarne. E' una vicenda che ha pesato sia a livello mentale che fisico impedendomi molte opportunità nel calcio. Ma non chiedo compassione, ciò che mi ha fatto andare avanti sono stati i miei figli, la famiglia, gli amici veri e non potrò mai ringraziarli abbastanza".

Poi il numero 10 viola ha aggiunto: "A chi ha ancora dei dubbi invito a leggere le sentenze di entrambi i tribunali per qualcosa che non è mai successo. Basta così per adesso, pace". Intanto, insieme ai propri compagni, Gudmundsson sta preparando la trasferta di sabato contro il Sassuolo. Paolo Vanoli non avrà a disposizione lo squalificato Pongracic mentre una decisione sul rientro di Gosens, dopo un mese di stop per una lesione muscolare, verrà presa domani prima della partenza per Reggio Emilia. La Fiorentina sarà seguita da almeno tremila tifosi che hanno raccolto l'invito dei club della Curva Fiesole di stare uniti per sostenere la squadra che è ora all'ultimo posto della classifica. (ANSA).