Domenica il Gran Gala del Milan Club "Orgoglio rossonero": Savicevic ospite d'onore

Serata speciale per tutto il popolo rossonero: domenica 7 dicembre, ad Assisi, ci sarà il Gran Gala Rossonero organizzato dal Milan Club "Orgoglio rossonero". Ospite d'eccezione sarò Dejan Savicevic, con lui anche Marco Amelia.

Il comunicato sull'evento: "Sin da bambini, incollati alla tv, seguivamo quelle partite speciali, le notti della Champions League, trofeo luccicante e maestoso. Già la canzoncina che accompagnava le riprese in primo piano dei calciatori, era magica, presagiva vittorie che sarebbero rimaste nella storia. La finale di Champions League 1994 contro il Barcellona...il Presidente Berlusconi disse "Se sei un Genio, dimostralo"si avete capito bene...il 7 Dicembre al Gran Gala Orgoglio Rossonero ci sarà Dejan Savićević e Marco Amelia Campione del Mondo 2006... Contatta il tuo referente di zona...Forza Milan".