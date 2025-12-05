Materazzi: "Abbiamo la necessità di andare al Mondiale"

Marco Materazzi ha parlato ai canali ufficiali della FIFA in vista del sorteggio della fase a gironi del Mondiale 2026, parlando dell'Italia che dovrà affrontare i playoff per accedere al tabellone principale: "Noi italiani manchiamo da due edizioni, questa volta abbiamo necessità di andare al Mondiale, perché l'Italia ne ha vinti quattro ed è giusto che una Nazionale così forte aspiri a giocare la fase finale della competizione".

Mondiale 2026, oggi il sorteggio della fase a gironi

Giornata importante per il Mondiale 2026. Oggi infatti si terrà il sorteggio della fase a gironi della Coppa del Mondo presso l'iconico John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington, D.C. Il sorteggio dei Mondiali 2026 avrà inizio alle ore 18:00 italiane di venerdì 5 dicembre 2025.

Al momento del sorteggio saranno note 42 delle 48 squadre partecipanti. I restanti sei posti saranno determinati attraverso gli spareggi in programma nel marzo 2026, dove in ballo ci sarà anche l'Italia di Gennaro Gattuso.