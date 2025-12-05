Altafini e i tanti infortuni in A: "I giocatori non sono fatti di ferro. Ditemi voi quando riposano"
José Altafini ha parlato all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, soffermandosi sui tanti infortuni che coinvolgono le squadre di Serie A: "Se insistiamo a fare giocare partite ogni santo giorno, è inevitabile. E più sei una grande, più appuntamenti hai da dover affrontare.
Il fisico si logora, i giocatori non sono fatti di ferro. C'è il campionato, poi la Champions League, poi la Coppa Italia, ora in quattro andranno a Riad per la Supercoppa, poi durante le soste - chiamiamole così - in tanti vanno con le nazionali. Ditemi voi quando riposano. Tra un po' rimarranno 3 o 4 per club".
