Confermata la sospensione per il Var Di Paolo: out per la 14a di A. Collu IV in Verona-Atalanta

Sono uscite le designazioni arbitrali della 14a giornata di Serie A. Il sig.Di Paolo, addetto Var durante Milan-Lazio, non è stato designato nè in A nè in B, Collu, arbitro del match di San Siro, invece sarà quarto uomo in Verona-Atalanta.

Presente negli stadi di DAZN, era stata questa l'analisi del designatore arbitrale Gianluca Rocchi sull'episodio del rigore non dato alla Lazio contro il Milan: "Non ci sono dubbi, non era rigore. E' una decisione che andava presa con un check di 15 secondi perchè non era punibile. La cosa che mi sorprende è che il VAR va in quella direzione subito e non capisco cosa possa essere scattato nella testa di questi ragazzi. Forse sono stato io poco chiaro, ma quando dico che è che meglio un'OFR in più non vuole dire mandare l'arbitro al monitor ad ogni minimo dubbio. Tornando all'episodio, non è rigore, ma non è nemmeno mai fallo per la difesa. Doveva essere dato l'angolo. Capisco chi si arrabbia, cioè la Lazio, perchè, se non gli dai rigore, penso che l'avrebbero accettato subito. Nessuno può mettere in dubbio la punibilità del tocco di mano, sono 30 centimetri, il giocatore è in contrasto con l'avversario. Poi una cosa che non mi è piaciuta che ho sentito dire è che il tiro era in porta, questo non cambia niente perchè il regolamento non dice che se è un tiro è in porta è rigore, se invece non è un tiro in porta non è rigore. O è rigore o non è rigore. La soluzione migliore sarebbe stata calcio d'angolo. Non è stata gestita bene questa situazione.

Io ribadisco il concetto: quando un arbitro va al monitor va messo nelle condizioni di lavorare nel miglior modo possibile. Se gli metti pressione prima di andar al monitor, è un sistema che non va bene. Giusta l’espulsione quindi, ma io non vorrei espellere gli allenatori. Vorrei che capissero la difficoltà della decisione e aspettassero la decisione dell'arbitro. Poi capisco che siamo al 96', lo stress e la tensione, ma noi dobbiamo pensare che l'arbitro vada al monitor tranquillo, perchè se non lo sei non decidi bene".