Viviano e l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia: "Credo che ad Allegri dispiaccia un po' meno"

Emiliano Viviano, a Mediaset, ha parlato così dell'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia: "Perdere non piace nessuno, ma visto che Allegri fa fatica a mettere una formazione in campo... Pulisic per esempio era fuori per condizione, non per scelta tecnica.

Credo che Allegri dispiaccia un po' meno, perché ora gli resta una competizione sola e il suo Milan è bello lì davanti. La squadra rossonera si può concentrare solo sul campionato, fare turnover e gestire le rotazioni. Il Milan non è andato fuori di proposito, ma poi valuti lucidamente le cose e dici: 'Ok, c'è il campionato'".