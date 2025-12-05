Pazzini: "Leao sta migliorando spalle alla porta e sta imparando i movimenti di un nove"

vedi letture

Giampaolo Pazzini ha analizzato così a Mediaset la prestazione di Rafael Leao nella sfida tra Lazio e Milan, con la vittoria dei biancocelesti che ha estromesso i rossoneri dalla Coppa Italia: "Leao gioca in modo molto particolare, sta migliorando spalle alla porta e sta imparando i movimenti di un nove.

A Roma, quando non è riuscito a trovare molto possesso del pallone, si è però spesso allargato. Quando Leao si è aperto, Loftus-Cheek è entrato dentro l'area e infatti ha avuto due occasioni per segnare. Hai sempre bisogno di uno che ti riempia l'area".