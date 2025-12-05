Lazio-Milan, Zazzaroni analizza la direzione di Guida: "Ha arbitrato all'europea"
Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale pubblicato sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha analizzato così la direzione di gara della sfida di Coppa Italia tra Lazio e Milan. Questo un estratto: "Guida, che è internazionale, ha arbitrato all’europea - diciamo così -, ovvero fischiando pochissimo.
Ha trascurato alcuni contatti e le cadute accentuate e insomma il gioco è risultato più fluido e piacevole. Nei primi quaranta minuti ci sono state undici brevi interruzioni. Non tutti i direttori di gara sono in grado di fischiare solo se necessario".
