Trump al Kennedy Center per il sorteggio dei Mondiali. Riceverà un premio dalla Fifa

vedi letture

(ANSA) - WASHINGTON, 05 DIC - Donald Trump è arrivato al Kennedy Center di Washington dove tra poco inizierà il sorteggio per i Mondiali 2026. Il presidente americano farà un intervento e riceverà il 'Fifa Peace Prize dal suo amico Gianni Infantino. (ANSA).