Allegri: "Belle sensazioni su Jashari, giocatore tecnico e caratteriale"

vedi letture

Nel post partita di Lazio-Milan di Coppa Italia, mister Massimiliano Allegri è stato intervistato da Radio TV Serie A e ha parlato di Ardon Jashari, di ritorno in campo dal primo minuto dopo il grave infortunio al perone sofferto a fine agosto. Queste le parole del tecnico toscano:

“Belle sensazioni, ha fatto una buona partita, è un giocatore tecnico e caratteriale. Quindi ci dispiace di non averlo avuto per questi tre mesi. Ora abbiamo tutti a disposizione, dobbiamo recuperare anche gli altri che sono fuori perché abbiamo un periodo molto importante”.