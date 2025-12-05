Pasotto: "Riavvolgendo il nastro, si trovano partite del Milan con una serie clamorosa di errori sottoporta"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it su alcuni dati del Milan: "Riavvolgendo il nastro, si trovano partite con una serie clamorosa di errori sottoporta. Vizio molto democratico in casa rossonera, gettare la croce addosso soltanto a qualcuno sarebbe riduttivo. Là davanti più o meno tutti, a turno, perdono il lume della ragione e vedono quei 7,32 metri di porta diventare strettissimi. Nel dopogara dell'Olimpico Allegri ha motivato così la sofferenza in zona gol: "Mancano le reti dei centrocampisti e sulle palle inattive". Premesso che su entrambi gli aspetti si può lavorare con assiduità dal momento che le settimane a Milanello trascorrono per lo più sgombre da impegni infrasettimanali, la prima spiegazione in effetti affonda le radici in una verità scomoda. Nonostante il Milan sia piuttosto bravo a variare lo spartito della fase offensiva, riuscendo a portare davanti alla porta svariati giocatori e non soltanto i soliti noti, rimane netta la sproporzione fra occasioni create e realizzate".

LAZIO-MILAN, LE DICHIARAZIONI POST GARA DI ALLEGRI

"Chi vince - ha spiegato Massimiliano Allegri a SportMediaset nel post Lazio-Milan - ha sempre ragione, la Lazio ha vinto una partita in cui ha avuto più difficoltà rispetto a sabato. Era una partita bloccata e chi segnava per primo vinceva: abbiamo avuto un'occasione e on abbiamo fatto gol, poi non abbiamo difeso bene sul calcio d'angolo. Jashari ha fatto una bella partita dopo tanto tempo, Ricci ha fatto una buona partita. Dispiace essere usciti perché ci tenevamo ma ora obbiamo mettere tutto da parte e pensare al Torino. Dobbiamo essere arrabbiati: quando perdiamo e veniamo eliminati ci deve essere dispiacere. D'altra parte dobbiamo guardare in avanti, c'è Torino e Sassuolo prima della Supercoppa Italiana in Arabia. Sul gol potevamo difendere meglio. Avevamo il comando della partita e abbiamo sbagliato tre o quattro palle facili: abbiamo regalato una punzione, un calcio d'angolo e abbiamo subito gol. È successo con la Cremonese e col Pisa: diventiamo pericolosi e dobbiamo migliorare... Leao anche stasera ha avuto una bella occasione, si è mosso bene dentro e fuori l'area: quando non c'è va occupata con altri giocatori. Ha fatto una buona paritta e si è messo a disposizione della squadra. Non bisogna deprimersi perché abbiamo una stagione davanti e l'obiettivo è giocare la Champions l'anno prossimo. Abbiamo Pulisic e Leao che hanno fatto 10 gol in due: abbiamo bisogno dei centrocampisti, di fare più gol sulle palle inattive. Gimenez deve ancora rientrare".