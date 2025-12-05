Viviano elogia Maignan: "È una costante: ha tolto diverse castagne dal fuoco"

Emiliano Viviano, ex portiere di Serie A, ha commentato nel post gara di Lazio-Milan 1-0 su SportMediaset la prestazione degli estremi difensori. Le parole su Mike Maignan, ancora una volta protagonista ieri sera, nonostante la sconfitta con eliminazione allegata: "Maignan ormai è una costante, nelle ultime partite ha tolto diverse castagne dal fuoco. Come si è sbloccata la partita si è aperta, è normale. Credo che questo sia il campionato e la coppa dei portieri come protagonisti".

Questo il tabellino dI Lazio-Milan, match valido per l'ottavo di finale di Coppa Italia Frecciarossa:

LAZIO-MILAN 1-0

Marcatori: 79' Zaccagni

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO-MILAN

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (71' Nuno Tavares); Guendouzi, Vecino (57' Dele-Bashiru), Basic; Isaksen (82' Cancellieri), Castellanos (57' Noslin), Zaccagni (82' Pedro). A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Belahyane, Dia, Pedro, Cancellieri. All. Maurizio Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (64' Nkunku), Ricci, Jashari (81' Modric), Rabiot, Estupinan (87' Bartesaghi); Loftus-Cheek (81' Pulisic), Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Sala. All. Massimiliano Allegri

Arbitro: Guida sezione Torre annunziata.

Ammoniti: 2' Pavlovic, 84' De Winter

Recupero: 1' PT, 5' ST