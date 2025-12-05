Il Manchester United non sa più vincere: viene fermato dal West Ham sull'1-1

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Il Manchester United non è andato oltre il pareggio per 1-1 contro West Ham, 18mo in classifica, e perde l'occasione di avvicinarsi al quartetto di testa della Premier League dopo la 14esima giornata. I Red Devils restano all'ottavo posto, a soli due punti dal quarto posto occupato dal Chelsea. I Mancunians sono andati a segno con Diogo Dalot.

Ma il centrocampista gli Hammers con Soungoutou Magassa hanno all'83. In assenza di Matthijs de Ligt, infortunato, e senza Leny Yoro, in panchina, l'allenatore del Manchester United Ruben Amorim aveva schierato una difesa a tre senza precedenti con Ayden Heaven, 19 anni, titolare in difesa centrale circondato da Luke Shaw e Noussair Mazraoui. (ANSA).