Savicevic: "Leao gran giocatore, ma per me è più di fascia che prima punta"

Dejan Savicevic, intervistato da Sky Sport, ha parlato così di Rafael Leao: "Leao con la 10? Una maglia molto importante. Dopo aver vinto il campionato con Pioli l’ha presa meritatamente. E un grande giocatore ma per me è più un giocatore sulla fascia che prima punta: ma Allegri non ha grande qualità come centravanti e lo ha spostato, per me sta andando bene".