Italia, Gattuso: "Non si respira una bella aria, con Israele tante pressioni"
(ANSA) - FIRENZE, 07 OTT - "Dirò solo di lavorare bene e cercare di non farsi influenzare. Non si respira una bella aria, penso alla gara di Udine con Israele, ci sono tante pressioni, bisogne farci trovare pronti". Così Gennaro Gattuso in vista del match con gli israeliani martedì prossimo. "E' un dato di fatto che a Udine ci sarà poca gente - ha detto il ct azzurro - La capisco e comprendo la preoccupazione. Dico che mi fa male al cuore vedere quanto sta accadendo però noi questa partita dobbiamo giocarla altrimenti perdiamo 3-0 a tavolino. Non possiamo dire che l'ambiente è sereno, dentro lo stadio ci saranno 5000 persone e fuori 10.000". (ANSA).
