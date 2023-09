Italia, i convocati di Spalletti per l'Ucraina: non c'è Sandro Tonali

Sandro Tonali non tornerà in campo a San Siro con la maglia della Nazionale. Il centrocampista del Newcastle, partito dal primo minuto a Skopje contro la Nord Macedonia, non è stato inserito nella lista dei convocati dal commissario tecnico Luciano Spalletti. Si accomoderanno in tribuna anche il quarto portiere Ivan Provedel e il terzino sinistro Leonardo Spinazzola. Ecco l'elenco dei giocatori a disposizione per il match di stasera contro l'Ucraina.

Portieri - Donnarumma, Vicario, Meret.

Difensori - Di Lorenzo, Dimarco, Biraghi, Romagnoli, Darmian, Scalvini, Casale, Bastoni.

Centrocampisti - Locatelli, Frattesi, Pessina, Cristante, Barella.

Attaccanti - Orsolini, Retegui, Raspadori, Gnonto, Immobile, Zaccagni, Zaniolo.