Italia, il CT Mancini carica le azzurre per gli Europei: "Forza ragazze"

Il ct dell'Italia maschile Roberto Mancini ha voluto far sentire il proprio supporto alla collega Milena Bertolini e alle sue ragazze in vista dell'esordio all'Europeo in programma il 10 luglio: "Sono iniziati gli Europei di calcio femminile in Inghilterra, mentre le nostre ragazze cominceranno questa avventura domenica. - si legge sul profilo Twitter del tecnico - Il giorno prima vi invito a guardare Azzurro Shocking su RAI, una docuserie per conoscere al meglio le ragazze di Milena Bertolini. FORZA RAGAZZE"