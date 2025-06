Italia, infortunio per Gabbia in allenamento: possibile problema al polpaccio

Stando a quanto riferisce gianlucadimarzio.com non ci sono buone notizie per la Nazionale di Spalletti: durante l'ultima seduta di allenamento Matteo Gabbia ha subito un infortunio al polpaccio. Ora per l'Italia, che dovrà affrontare la Norvegia venerdì 6, è pura emergenza in difesa: oltre al centrale rossonero sono out anche Calafiori e Buongiorno.