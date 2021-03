Italia-Irlanda del Nord 2-0: Immobile torna al gol, anche Donnarumma decisivo

L'Italia di Roberto Mancini vince 2-0 contro lIrlanda del Nord nel match valido per la Qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar, e lo fa grazie alle reti di Domenico Berardi e Ciro Immobile, entrambe arrivate nel primo tempo. È risultato decisivo anche il rossonero Gigio Donnarumma quando nel secondo tempo ha rimediato in uscita ad un clamoroso errore di Locatelli che aveva messo in porta l'attaccante avversario. Il portierone classe 99 ha messo le manone, per essere precisi il corpo, anche qualche secondo dopo su una conclusione da distanza ravvicinata. Vittoria e porta inviolata, buona prova dell'Italia.