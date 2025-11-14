Italia, la rabbia di Gattuso contro i tifosi: "E' una vergogna che ci dicano andate a lavorare"

Rino Gattuso, ct dell'Italia, dopo la sofferta vittoria per 2-0 in casa della Moldova, si è scagliato contro i quei tifosi azzurri presenti allo stadio che hanno fatto di cori per contestare la squadra azzurra: "Ho sentito quello che hanno detto i tifosi, è una vergogna che ci dicano andate a lavorare - le sue parole a Rai Sport riportate da sportmediaset.it -. Una vergogna: non lo accetto ma noi andiamo avanti. Io ho visto un'Italia che ha giocato, loro non hanno mai tirato in porta. Io sono molto soddisfatto, se siete rimasti all'11-1 della Norvegia è un problema vostro".

L'ex rossonero ha poi parlato anche della formula di qualificazione ai Mondiali (ora l'Italia dovrebbe vincere 9-0 contro la Norvegia domenica sera a San Siro per evitare i playoff): "Nel '94 c'erano due africane, ora otto. Ai miei tempi le migliori seconde europee andavano direttamente al Mondiale...".

