Italia-Norvegia a San Siro: vietata la vendita di bevande alcoliche

Siamo entrati ormai in pienissima zona nazionale, con gli azzurri che affronteranno la Moldavia fuori casa oggi, 13 novembre e conlcuderà il suo girone per la qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 contro la Norvegia, domenica 16 novembre a San Siro. Proprio in relazione a quest'ultima partita, il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha disposto il divieto della somministrazione e della vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, e la vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine sia in forma fissa che ambulante, senza inibirne l'ordinario consumo con servizio al tavolo. Il divieto sarà in vigore, dalle 8 alle 24 del 16 novembre, nella zona Centro, nella zona Darsena e Navigli, nella zona Sempione e nella zona di Corso Como e, dalle 12 alle 24 del 16 novembre nella zona di San Siro e dintorni.

Ricordiamo la situazione degli azzurri che in questo momento si trovano al secondo posto a 3 punti dalla Norvegia , squadra ormai favorita per il primo posto finale nel girone e la conseguente qualificazione diretta ai prossimi mondiali. Salvo sorprese quindi la nazionale del C.T. Gennaro Gattuso dovrà affrontare i play-off, composti da semifinale e finale, per non mancare per il terzo anno di fila alla competizione più importate del mondo, vinta dagli azzurri per ben 4 volte.