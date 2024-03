Italia, Spalletti: "Due amichevoli per proporre qualcosa di moderno"

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Ormai c'è questa apertura a essere calciatori e squadre che sanno interpretare più moduli e sistemi di gioco: per questo dobbiamo fare qualcosa di moderno". Luciano Spalletti presenta così, da Miami, il doppio test negli States: si parte domani con il Venezuela. "Prima avevamo poco tempo a disposizione e rimanevamo su un certo sistema: ora avendo questo spazio per due amichevoli si può provare qualcosa di altro - ha sottolineato il ct azzurro -. Io sto dedicando alla Nazionale tutto l'impegno e il tempo possibile, poi saranno i risultati a fare la differenza. Ma impegno e coraggio sono al massimo per dare soddisfazione a chi vuole bene ai nostri colori ancora di più quando veniamo ad abbracciare i nostri connazionali nel mondo.

Dobbiamo fare in modo che di noi si possano fidare. Con l'Italia ancora non ho vinto nulla, ho fatto il minimo, raggiungere la qualificazione. La scelta di giocare contro queste avversarie è una scelta di crescita, anche perché troveremo avversarie (domenica c'è l'Ecuador, ndr) che ci metteranno a dura prova". (ANSA).