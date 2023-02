Italia U17, i pre-convocati per la seconda fase di qualificazione agli Europei: tre rossoneri presenti

MilanNews.it

Martedì 28 febbraio, al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma, si radunerà l'Italia under 17. Incassate due sconfitte contro i pari età della Francia, Bernardo Corradi ha convocato 24 calciatori in vista della fase Elite delle qualificazioni agli Europei di categoria previsti a metà maggio in Ungheria.

Gli unici elementi sotto età sono i 2007 Matteo Cocchi, Francesco Verde e Mattia Liberali. Le gare di qualificazione si svolgeranno a Cipro dal 7 al 13 marzo contro i padroni di casa, la Repubblica d'Irlanda e l'Ucraina. In data 4 marzo sarà diramata la lista definitiva dei 20 giocatori che vi prenderanno parte.

Portieri

Tommaso Martinelli (Fiorentina), Diego Mascardi (Spezia), Francesco Plaia (Spezia)