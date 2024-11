Italia U19: 90 minuti per Camarda, assist di Magni. Montenegro sconfitto

Sono ben cinque i rossoneri convocati per questa tornata di gare con le Nazionali dall'Italia U19. Oggi la formazione del CT Alberto Bollini ha dato il via alle qualificazioni europee in Grecia contro i pari età del Montenegro. Gli Azzurrini hanno vinto 3-0 grazie ai gol di Mannini, Ekhator e Riccio. In campo quattro milanisti su cinque, tra cui Francesco Camarda che è rimasto dentro per la durata di tutta la gara. Degna di nota la prestazione di Vittorio Magni, autore dell'assist per il terzo gol.

Lo score dei rossoneri:

ITALIA U19 - MONTENEGRO U19 3-0

Francesco Camarda, titolare, 90 minuti

Vittorio Magni, titolare, sostituito al 76°, assist

Emanuele Sala, titolare, sostituito al 67°, cartellino giallo

Diego Sia, panchina, entrato al 93°

Mattia Liberali, panchina