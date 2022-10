Italia U19 Femminile, le convocate per la prima fase delle qualificazione europee: presenti 4 rossonere

Fonte: figc.it

MilanNews.it

© foto di Luigi Gasia

Dopo una settimana di ritiro al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, la Nazionale Under 19 Femminile partirà in mattinata da Pisa alla volta di Budapest a quarantotto ore dall’esordio nella prima fase di qualificazione al Campionato Europeo di categoria.

Il tecnico Selena Mazzantini ha diramato la lista delle 20 calciatrici che prenderanno parte al torneo, che vedrà l’Italia fare il suo debutto mercoledì 5 ottobre (ore 15) a Bickse contro le pari età della Serbia. Le Azzurrine torneranno poi in campo sabato 8 ottobre (ore 14.30) a Tatabànya per affrontare il Galles e martedì 11 ottobre (ore 15.30) a Telki se la vedranno con le padrone di casa dell’Ungheria. Le prime tre classificate del girone si qualificheranno alla seconda fase dell’Europeo, mentre l’ultima retrocederà in Lega B.

L’elenco delle convocate

Portieri: Viola Bartalini (Fiorentina), Verena Beka (Milan);

Difensori: Giorgia Arrigoni (Parma), Sofia Bertucci (Juventus), Angela Passeri (Pomigliano), Jenny Requirez (Juventus), Nadine Sorelli (Milan), Paola Zanini (Milan), Carola Zannini (Roma);

Centrocampiste: Chiara Bianchi (Como), Anastasia Ferrara (Roma), Matilde Pavan (Como), Monica Renzotti (Milan), Eva Schatzer (Juventus);

Attaccanti: Chiara Beccari (Como), Veronica Bernardi (Cesena), Victoria Marie Della Peruta (University of North Carolina), Ginevra Moretti (Juventus), Mariagrazia Petrara (Roma), Elisa Pfattner (Juventus)