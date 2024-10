Italia U20, i convocati di Corradi per Inghilterra e Portogallo: ci sono anche quattro giovani rossoneri

Il cammino della Nazionale Under 20 nell'Elite League riparte da Frosinone. Giovedì 10 ottobre alle ore 17, con ingresso libero e gratuito allo stadio 'Benito Stirpe' e diretta su RaiSport, gli Azzurrini affrontano l'Inghilterra nel secondo impegno casalingo dopo quello di Rieti contro la Germania. Anche il test di Frosinone rientra nell'ambito dell'accordo di collaborazione siglato dalla FIGC e dalla Regione Lazio e che porterà in campo, poche ore dopo Italia-Inghilterra Under 20, anche la Nazionale A allo stadio Olimpico di Roma contro il Belgio in un match valido per la Nations League.

Dopo aver totalizzato tre punti nelle prime due partite di Elite League (prima della sconfitta di Rieti contro i tedeschi era arrivato il 2-1 in Cechia firmato dai gol di Luca Lipani e Aaron Ciammaglichella), in questo mese di ottobre l'Italia sarà attesa da un altro doppio impegno: dopo Italia-Inghilterra, infatti, la squadra partirà per il Portogallo dove lunedì 14 alle ore 18 a Coimbra (diretta Vivo Azzurro TV) affronterà i pari età portoghesi.

Per le due sfide contro Inghilterra e Portogallo, il tecnico Bernardo Corradi ha convocato 22 calciatori, che si raduneranno a Fiuggi nella serata di domenica 6 ottobre.

La FIFA, intanto, ha ufficializzato le date della fase finale del Mondiale Under 20 in Cile: si giocherà dal 27 settembre al 19 ottobre 2025.

Sarà la terza volta che la Nazionale Under 20 giocherà a Frosinone: i due precedenti risalgono al 2015 (vittoria per 2-1 sulla Germania firmata da Garritano e Gagliardini, ma il match si giocò allo stadio 'Matusa') e al 12 ottobre 2021, quando allo 'Stirpe' gli Azzurrini pareggiarono 1-1 contro il Portogallo (gol di Tongya e successiva autorete di Ponsi).

L'elenco dei convocati



Portieri: Federico Magro (Verona), Lorenzo Torriani (Milan);

Difensori: Adam Bakoune (Milan), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Matteo Cocchi (Inter), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Christian Corradi (Verona), Riyad Idrissi (Modena), Raphael Kofler (Südtirol);

Centrocampisti: Thomas Berenbruch (Inter), Matteo Cichella (Frosinone), Luca Di Maggio (Frosinone), Jonas Harder (Fiorentina), Alberto Manzoni (Atalanta), Lorenzo Menegazzo (Bologna), Kevin Zeroli (Milan);

Attaccanti: Lorenzo Anghelè (Juventus), Tommaso Ebone (Bologna), Ismael Konaté (Empoli), Simone Pafundi (Losanna), Dominic Vavassori (Atalanta).