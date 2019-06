Italia U21, Kean partirà dalla panchina col Belgio: davanti Chiesa-Cutrone

TuttoMercatoWeb.com riporta delle conferme riguardo la formazione dell'italia Under 21 che questa sera scenderà in campo contro il Belgio, in una sfida da dentro o fuori per l'Europeo di categoria. Moise Kean dovrebbe partire dalla panchina, mentre al suo posto dovrebbe giocare Cutrone, in coppia con Chiesa, davanti a Pellegrini, che giocherà nel ruolo di trequartista.