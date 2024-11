Italia U21, Nunziata: "Francia avversario forte e di talento"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "In questi tre giorni abbiamo lavorato bene. Per quello che riguarda gli avversari, troviamo una squadra forte, una delle migliori d'Europa". Parola del tecnico dell'Italia Under 21 Carmine Nunziata in vista del test match di domani a Empoli contro i pari età della Nazionale francese. "La Francia ha tanto talento e una rosa ampia, ma non provo invidia: penso di avere anche io una squadra forte, che ha dei valori morali importanti. Preferisco i miei, a cui chiedo continuità nel cammino per arrivare all'Europeo in una forma ottimale per disputare un grande torneo". (ANSA).