Italia Under 15, i convocati per le amichevoli con la Polonia: presenti anche due rossoneri

Fonte: tuttomercatoweb.com

Di seguito l'elenco dei convocati di Massimo Favo, tecnico dell'Italia Under 15 che ha chiamato ben 22 giocatori per le prossime due amichevoli in programma a Coverciano contro la Polonia. Negli azzurrini presenti anche i rossoneri Comotto e Lontani:

Portieri

Matteo Farronato (Inter), Renato D’Autilia Widmer (Bologna)

Difensori

Lorenzo Calvani (Lazio), Thomas Lissi (Inter), Mattia Marello (Udinese), Andrea Natali (Barcellona), Noah Leonardo Bovio (Inter), Luca Reggiani (Sassuolo), Stefano Specker (Juventus), Tryfose Jean Mambuku (Stade De Reims)

Centrocampisti

Cristian Bagordo (Empoli), Benit Borasio (Juventus), Oliver Blini (Empoli), Christian Comotto (Milan), Paolo Ceppi (Juventus), Simone Lontani (Milan), Vincenzo Prisco (Napoli), Giuseppe Josué Montorro (Bayer Leverkusen)

Attaccanti

Tancredi Vella (Roma), Thomas Campaniello (Empoli), Samuele Inacio (Atalanta), Edoardo Zanaga (Empoli).