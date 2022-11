Italiane in Europa: 3 agli ottavi di Champions, 2 in Europa League e in Conference League

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

È terminata la prima fase dei gironi di Champions League, Europa League e Conference League. Guardando alle squadre italiane, il Milan ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale grazie al secondo posto conquistato nel girone E con 10 punti. Uno discorso analogo per Napoli e Inter, rispettivamente primo e seconda nel Girone A e nel Girone C. Solo Europa League per la Juventus, terza nel Girone H dietro Benfica e PSG.

Ai sedicesimi di finale è andata anche la Roma, seconda nel Girone C dietro il Real Betis. La Lazio invece è stata retrocessa in Conference League, in virtù del terzo posto ottenuto nel Girone F. Ai sedicesimi di finale della Conference League si è qualificata anche la Fiorentina, seconda nel gruppo A dopo il Basaksehir.