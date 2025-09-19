Italiano: "A Milano mancati in tutta la fase propositiva: grande merito al Milan"

Il Bologna tornerà in campo domani pomeriggio contro il Genoa per la quarta giornata di campionato: i rossoblù sono reduci dalla sconfitta in casa del Milan per 1-0 con gol di Luka Modric, una gara in cui i felsinei non hanno praticamente mai impensierito la porta difesa prima da Mike Maignan e poi da Pietro Terracciano. Alla vigilia della sfida contro il Grifone in casa, il mister bolognese Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa ed tornato sulla gara di San Siro.

Che Genoa si aspetta domani?

"A Milano siamo mancati in tutta la fase propositiva, è sotto gli occhi di tutti. Grande merito va dato all'avversario. Il Genoa, per quello che ha fatto vedere nelle prime partite, è molto aggressivo. Ha entusiasmo, ti pressa alto, lavora nell'aggressività uomo contro uomo e penso che sarà una partita diversa rispetto a quella di Milano. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo approcciare subito bene e andare forte".